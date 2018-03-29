Минюст пообещал взыскать "стокгольмский" долг "Газпрома" уже в ближайшее время
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сумма долга российского газового монополиста "Газпрома" перед национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража только будет расти и будет взыскана в ближайшее время.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.
Петренко убежден, что у "Газпрома" "нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время".
"Они прячут голову в песок, но другая часть тела остается снаружи, другая часть тела - это те активы, то имущество, которое находится по всему миру у "Газпрома". Уже сейчас "Газпром" теряет с точки зрения стоимости самой компании, так как они являются публичной компанией, потому что они показали себя как недобросовестный контрагент перед теми европейскими компаниями, с которыми у них есть контракты", - добавил министр.
"Я убежден, что это вопрос времени и сумма, которая будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", - резюмировал Петренко
Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,58 миллиарда долларов (с учетом пени). Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.
На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.
В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Российская компания отказалась поставлять в Украину газ, а также выплатить украинской стороне 2,58 миллиарда долларов.
По информации "Нафтогаза", украинская компания отвергла предложения "Газпрома" о расторжении действующих контрактов. Следующий раунд переговоров между компаниями запланирован на апрель 2018 года.