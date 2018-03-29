Минюст пообещал взыскать "стокгольмский" долг "Газпрома" уже в ближайшее время

Министр Петренко убежден, что "Газпром" не имеет шансов избежать ответственности.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сумма долга российского газового монополиста "Газпрома" перед национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража только будет расти и будет взыскана в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Петренко убежден, что у "Газпрома" "нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время".

"Они прячут голову в песок, но другая часть тела остается снаружи, другая часть тела - это те активы, то имущество, которое находится по всему миру у "Газпрома". Уже сейчас "Газпром" теряет с точки зрения стоимости самой компании, так как они являются публичной компанией, потому что они показали себя как недобросовестный контрагент перед теми европейскими компаниями, с которыми у них есть контракты", - добавил министр.

"Я убежден, что это вопрос времени и сумма, которая будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", - резюмировал Петренко

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,58 миллиарда долларов (с учетом пени). Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Российская компания отказалась поставлять в Украину газ, а также выплатить украинской стороне 2,58 миллиарда долларов.

По информации "Нафтогаза", украинская компания отвергла предложения "Газпрома" о расторжении действующих контрактов. Следующий раунд переговоров между компаниями запланирован на апрель 2018 года.