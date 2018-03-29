Передача теплосетей Киева на баланс коммунального предприятия приведет к росту тарифов - эксперт

Экс-министр ЖКХ считает ключевой проблемой пассивность городской власти в вопросе получения контроля над ПАО «Киевэнерго».

Передача тепловых сетей столицы от ПАО «Киевэнерго» на баланс коммунального предприятия приведет к росту тарифов и созданию «черной дыры», в которую можно списывать деньги бесконечно. Такое мнение озвучил экс-министр ЖКХ Алексея Кучеренко на сегодняшней пресс-конференции в Golos.ua

«Депутаты и КМДА будут нам предлагать решение между плохим вариантом и еще более плохим. Руководство города далеко, просто на расстоянии пушечного выстрела от понимания реальных проблем теплоэнергетического комплекса столицы. Два месяца назад господин Фоменко (генеральный директор «Киевэнерго» - ред.) объявил о том, что износ сетей составляет 70%. Пугали. Недавно в эфире на прямой линии со мной он даже поправился: по их оценкам, 67%. Ровно через неделю Виталий Владимирович (Кличко – ред.) объявил, что износ сетей 90%. Я понимаю, что он далек от этого. Значит, это его группа управления городом ему преподнесла такие цифры, из чего я делаю вывод, что они уже готовят себе черную дыру, в которую можно списывать деньги бесконечно», - предполагает эксперт.

Ключевой проблемой Алексей Кучеренко считает пассивность городской власти в вопросе получения контроля над ПАО «Киевэнерго». При этом, он консттирует, что еще существуют способы получения контроля города над ПАО «Киевэнерго». Это позволит избежать вливания 7,4 млрд грн из городского бюджета в коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

«Пока я не услышал внятно ответа на простой вопрос – почему город не принял участие в августе прошлого года в конкурсе по покупке 25% акций Киевэнерго? Это был конкурс, проводился Фондом госимущества. 25% акций – это серьезный пакет. Не слушайте дилетантов, которые вам рассказывают, что эти 25% ни на что не влияют. По крайней мере, можно было следить за тарифом, следить за инвестициями и очень сильно влиять. Поэтому чушь, которую несет КГГА, что им не нужен был этот пакет, они даже не обозначили своего присутствия. Заявляю как киевлянин - это не глупость, это преступление перед киевлянами».

По его мнению, перевод теплового энергоблока столицы на баланс КП «Киевтеплоэнерго» неминуемо приведет к росту тарифов.

«Киевлян я призываю к одному: не верить ни тем, ни другим, и вместе с умными людьми, независимыми экспертами, профессиональными теплоэнергетиками и экономистами пытаться выстроить свою линию обороны, свою степень контроля за будущей тарифной политикой вот этого лицензиата. Потому что однозначно, тарифы будут возрастать при такой модели. Потому что на кого-то надо вешать затраты будущие по модернизации сетей тепловых, они уже оценены в 600 миллионов долларов, по модернизации ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, и всего остального хозяйства. Это не дешевое удовольствие», - предупредил экс-министр.

Киевский городской совет на заседании 22 марта 2018 года принял решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» с 5 тыс. грн до 1,2 млрд грн с целью принятия на баланс тепловых сетей столицы, которые находятся в управлении ПАО «Киевэнерго», и подготовке к отопительному сезону 2018/19 гг. Общая сумма вливаний столицей в КП «Киевтеплоэнерго» оценивается на уровне 7,4 млрд (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

Ранее сообщалось, что власти Киева предложат энергохолдингу ДТЭК варианты передачи городу акций ПАО «Киевэнерго» после выделения из состава компании электроэнергетического блока.