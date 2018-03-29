Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США

Brent подешевела до $68,45 за баррель, WTI - до $64,33 за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению днем, поскольку инвесторы вновь начали отыгрывать данные о росте запасов в США.

Читайте такжеСША обгонят Россию по добыче нефти: эксперты назвали сроки

Об этом сообщает Прайм.

По состоянию на 16:27 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,45%, до 68,45 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,11%, до 64,33 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены росли в среднем на 0,5%. Трейдеры реагировали на заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби о том, что несколько нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, предлагают продлить срок его действия еще на полгода. Это заявление усилило ожидания того, что предложение сырья на мировом рынке будет ограничено еще какое-то время.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Однако днем мировые нефтяные цены начали снижаться, поскольку внимание инвесторов вновь переключилось на данные от Минэнерго США по запасам нефти в стране. В среду ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 0,3 миллиона баррелей - до 428 миллионов баррелей.

"Сейчас (цены на - ред.) нефть неустойчивы", - отмечает аналитик компании Petromatrix Оливье Якоб (Olivier Jakob), слова которого приводит агентство Рейтер.