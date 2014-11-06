Минэкономразвития хочет отменить льготы на импорт энергосберегающих материалов и оборудования

Согласно проекту правительственного постановления, разработанному Минэкономразвития и опубликованному на ведомственном сайте, отменить нужно не менее 30 правительственных актов, принятых в период с 2009 по 2014 год. Это, по мнению разработчиков документа, позволит создать равные условия для всех участников рынка.

В частности, Минэкономразвития планирует начислять НДС, ввозные пошлины, лишать налоговых каникул и льготных ставок налогообложения предприятия, занимающиеся импортом, производством и реализацией энергосберегающих материалов и оборудования.

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«Упразднение льгот не только уменьшит риск недобора доходов бюджета, но и создаст равные условия для осуществления предпринимательской деятельности в сфере импорта и использования энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Под действие постановления подпадает целая группа товаров, среди которых солнечные батареи и комплектующие, счетчики тепла, аккумуляторные батареи, ветровые генераторы, энергосберегающие трансформаторы и другие источники альтернативной энергии, которые активно используются в промышленности.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине для внедрения возобновляемых источников энергии нужно 300 млрд гривень.

Как сообщал УНИАН, оборот украинских предприятий, работающих в сфере энергосбережения, в 2013 году составил более 1,5 млрд долл. С 2009 по 2013 год объем рынка энергосберегающих технологий в Украине вырос в 2,2 раза. Однако большинство предприятий в этом секторе украинской экономики являются либо импортерами энергосберегающей продукции, либо дочерними предприятиями иностранных компаний, предоставляющими лишь торговые и консультационные услуги.