Значительной долей в украинских энергокомпаниях владеет российский националист – Atlantic Council

Аналитик советует украинскому правительству заморозить активы российского националиста Александра Бабакова, учитывая вопросы национальной безопасности.

Украина имеет проблему для национальной безопасности в энергоснабжении, убежден аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Как передает Голос Америки со ссылкой на статью эксперта, в одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков, который находится под санкциями всех задействованных стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма, будучи на посту вице-спикера российской Думы. Также он обратил внимание на то, что Бабаков фигурирует в так называемых "Панамских бумагах".

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В связи с санкциями США и Европы, активы Бабакова должны быть заморожены, утверждает Аслунд. Аналитик советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.

«Мы беспокоимся за российские кибератаки на украинскую энергосеть, в то время как значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг», – отметил Аслунд.

Еще один значительный владелец – Константин Григоришин ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.

Аслунд также прокомментировал приватизационные планы в Украине. Сейчас государство владеет миноритарными пакетами акций во многих облэнерго. Поскольку каждая из этих компаний на самом деле находится под контролем одного или двух крупных бизнесменов, правительство должно продать миноритарные пакеты по минимальной цене, установленной государством едином заинтересованному покупателю, советует аналитик. Это было частично сделано в прошлом году и правительство предусмотрело продажу еще десяти миноритарных пакетов акций.