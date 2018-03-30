Финпомощь и миллионные счета в банках: обнародована декларация главы Минэнерго Насалика

Министр энергетики Игорь Насалик задекларировал за 2017 год более трех миллионов доходов, его жена Гузял Насалик получила 2,6 млн грн доходов.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик задекларировал за 2017 год доходы, которые в сумме составляют 3,1 млн грн.

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Как сообщается в декларации министра, которая опубликована в Едином государственном реестре деклараций, в эту сумму входят 528,3 тыс. грн заработной платы, 26,5 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 260,7 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду и 700 тыс. грн финансовой помощи, а также полученные проценты от депозитов.

Согласно данным реестра, на счетах в «Ощадбанке» Насалик имеет 12,7 млн грн, в «Приватбанке» - 1,3 млн грн и 1 млн долл., в «Укргазбанке» - 775,8 тыс. долл.

Насалик является собственником двух акций компании «Ориана», которая зарегистрирована в Калуше Ивано-Франсковской области (где ранее Насалик был мэром) и двух земельных участков в Киевской области общей площадью 371 тыс. кв. м.

Его жена Гузял Насалик получила 2,6 млн грн доходов.

Как сообщал УНИАН, за 2016 год Насалик задекларировал 1,2 млн грн доходов, из которых 245 тыс. грн – это зарплата. При этом его супруга Гузял Насалик получила 941,9 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Насалик был назначен на пост министра энергетики и угольной промышленности в середине апреля 2016 года.