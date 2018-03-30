«Нафтогаз» планирует в апреле начать взыскание с «Газпрома» $2,6 миллиарда долга

Компания намерена обратиться в европейские суды с целью получения соответствующего ордера для взыскания имущества «Газпрома», которое находится в Европе.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в апреле начать процесс взыскания с российского газового монополиста компании «Газпром» 2,6 млрд долл. долга согласно решениям Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире одного из национальных телеканалов.

«(Процесс взыскания долга – УНИАН) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их. Этот процесс, к сожалению, длится не один день и неделю, это дело месяцев, возможно, полугода. Поэтому мы хотим, чтобы они погасили эти средства в добровольном порядке», - сказал Витренко.

«Нам не понятно, почему «Газпром» не выполняет это решение, если отбросить какие-то политические обстоятельства. Исходя из экономических или политических обстоятельств, они должны выполнять это решение», - добавил он.

Коммерческий директор отметил, что компания намерена обратиться в европейские суды с целью получения соответствующего ордера для взыскания имущества «Газпрома», которое находится в Европе.

«Например, газ. Если газ принадлежит «Газпрому» и хранится в подземных хранилищах в Европе, мы можем этот газ арестовать. Или если газ непосредственно пришел в Европу - мы можем его арестовать», - сказал Витренко, добавив, что компания также может арестовать акции «Северного Потока - 1» и «Северного Потока – 2».

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,58 млрд долл. (с учетом пени). Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решения арбитража.

По информации «Нафтогаза», украинская компания отвергла предложения «Газпрома» о расторжении действующих контрактов. Следующий раунд переговоров между компаниями запланирован на апрель 2018 года.