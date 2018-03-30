OKKO хочет в ближайшие месяцы начать торговлю электроэнергией

Также компания намерена выйти в сегмент генерации электроэнергии и установить солнечные панели.

Холдинг OKKO Group, который на сегодня владеет сетью АЗС ОККО и торгует природным газом, планирует в ближайшие месяцы начать торговые операции на рынке электроэнергии. Об это сообщает пресс-служба компании.

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"Сейчас компания завершает процедурные работы для выхода на рынок электроэнергии и начала предварительные переговоры с потенциальными партнерами. Холдинг будет осуществлять операции, связанные с трейдингом электроэнергии, в тех рыночных сегментах, создание которых предусмотрено законом о либерализации энергорынка в Украине", - отметили в компании, добавив, что OKKO Group планирует развивать собственные мощности по производству электроэнергии.

Согласно сообщению, до конца 2018 года на крыше и фасаде центрального офиса холдинга во Львове будут установлены солнечные панели и генерирующее оборудование общей мощностью 200 кВт.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг выдала компании "ОККО Контракт" (входит в холдинг OKKO Group) лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам электроэнергии потребителям.

OKKO Group - холдинг, который владеет сетью АЗС под брендом "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз"). Также холдинг представлен на рынке природного газа. В состав акционеров входят ЕБРР, банк Goldman Sachs, инвесткомпании Horizon Capital, Renaissance Capital и др.