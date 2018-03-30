Строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива ведется согласно графику - «Энергоатом»

На сегодня «Энергоатом» проводит подготовительные работы, которые позволят безопасно продлить срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС еще на 10 лет.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует в конце октября 2018 года завершить плановый ремонт четвертого энергоблока Запорожской АЭС для последующего продления срока его эксплуатации на 10 лет.

Об этом корреспонденту УНИАН после заседания коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил первый вице-президент ‒ технический директор компании Александр Шавлаков.

«Мы обратились в Госатомрегулирования с нашими планами на продление эксплуатации еще 3 апреля прошлого года, т. е. за год до завершения срока эксплуатации блока, и получили одобрение… 13 марта 2018 года мы остановили блок и планируем провести ремонт в течении 230 суток», - сказал он.

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Шавлаков добавил, что проектный срок эксплуатации блока заканчивается 4 апреля 2018 года.

«Выполнение всего комплекса работ, получение лицензии на продление и пуск блока – все это должно вписаться в эти 230 суток», - отметил топ-менеджер компании.

Он также сообщил, что в этом году компания реализует еще один важный проект – строительство в зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). По его словам, все работы выполняются согласно проектным срокам.

«Финансирование ЦХОЯТ осуществляется по двум источникам – это средства, заложенные в тариф, и заёмные средства. В этом году был заключен контракт на получение кредита в размере 250 млн долл. для обеспечения строительства. Финансирование ЦХОЯТ обеспечено в полном объеме. У нас нет проблем с финансированием этого проекта», - добавил Шавлаков

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Как сообщал УНИАН, на сегодня «Энергоатом» проводит подготовительные работы, которые позволят безопасно продлить срок эксплуатации четвертого энергоблока еще на 10 лет.

В прошлом году Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого, второго и третьего энергоблоков Запорожской АЭС. В этом году компания также проводит длительный ремонт на третьем энергоблоке Ривненской АЭС с целью продления срока его эксплуатации.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года. Строительство первой очереди хранилища планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.