В «Газпроме» заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража в споре с компанией «Нафтогаз Украины».

Российский газовый монополист «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» о контракте на транзит газа.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу «Газпрома», пишет Радио Свобода.

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об обжаловании и отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» в деле о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», – говорится в сообщении.

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22 марта «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение по контрактам на поставку газа.

В международных стандартах финансовой отчетности российский «Газпром» признал задолженность перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом в сети Twitter сообщила 29 марта пресс-служба украинской компании.

28 февраля компания НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в Стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом, компанией «Газпром», в споре о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

В «Газпроме» заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража в споре с компанией «Нафтогаз Украины». В «Газпроме» указали, что «по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту газа.