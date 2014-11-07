Нефть после небольшого роста снова подешевела

Цены на нефть Brent снова опустились ниже $83 за баррель на фоне роста курса доллара, сообщает Reuters.

К 8.40 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,56 до $82,30 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,30 до $77,61 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 4 процента.

Курс доллара к корзине шести основных валют близок к четырехлетнему максимуму накануне выхода отчета о занятости в США.

"Думаю, при таком ценовом уровне кто-то еще хочет, чтобы цены продолжили снижаться, но, по-моему, рынок почти достиг дна", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет.

Направление рынка будет зависеть от решения ОПЕК о добыче на совещании 27 ноября, напомнил директор по анализу сырьевых рынков Societe Generale в Сингапуре Марк Кинан.

Читайте такжеКурс евро в России впервые превысил 58 рублей"Вероятность сокращения добычи составляет 30-40 процентов", - считает он.

Ливия надеется в ближайшее время возобновить добычу нефти на месторождении эль-Шарара, захваченном в среду вооруженными людьми, сообщил чиновник министерства нефтяной промышленности.