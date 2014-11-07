Пожарные полностью потушили торфяники на Полтавщине

В Полтавской области ликвидированы пожары на торфяниках.

Об этом сегодня сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС. По их данным, вчера в 17-00 пожарные полностью ликвидировали пожар поверхностных залежей торфа на площади около 3 га, который 4 ноября начался в болотистой местности возле села Зарог Оржицкого района.

Также пожарные рапортуют о ликвидации пожара на торфяниках возле села Иваново Селище Глобинского района площадью 1,4 га.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября вот возле села Тишки Лубенского района полностью ликвидирован пожар поверхностных залежей торфа на общей площади около 5,8 га.

Читайте такжеПод Киевом в горящем торфе взорвалась мина, еще шесть обезвредили пиротехникиВ облуправлении ГСЧС УНИАН сообщили, что по данным института «Укрземпроект» на территории Полтавской области общая площадь торфяников составляет 42 тыс. га.

Наибольшие площади торфяников имеют Хорольский район (9896 га), Оржицкий район (8007 га), Пирятинский район (6245 га), Лубенский район (5259 га), Семеновский район (4097 га), Лохвицкий район (3789 га) и Зеньковский район (1933 га).