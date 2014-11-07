Путин решил, что нефть дешевеет из-за "чьих-либо" политических интересов

Президент России Владимир Путин заявил, что в кризисные моменты возникает ощущение, что политика превалирует над экономикой при определении мировых цен на энергоресурсы, сообщает ТАСС.

"Политическая составляющая в ценах на нефть также всегда присутствует, - отметил он в интервью китайским СМИ. - Более того, в некоторые кризисные моменты возникает ощущение, что в ценообразовании на энергоресурсы как раз и превалирует политика".

Другим негативным фактором, влияющим на цены, Путин назвал отсутствие четкой прямой связи между физическими рынками нефти и финансовыми площадками, на которых ведется торговля.

"При этом активно используются производные инструменты, которые многократно усиливают волатильность нефтяных цен, - заметил он. - Такое положение вещей, к сожалению, создает условия для спекулятивных действий и, как следствие, для манипулирования ценами в зависимости от чьих-либо интересов".

Читайте такжеНефть после небольшого роста снова подешевелаГоворя об объективных причинах снижения цены на нефть, Путин напомнил о замедлении темпов роста экономики, а значит, и энергопотребления в целом ряде стран.

"Кроме того, как стратегические, так и коммерческие запасы нефти в развитых странах находятся на уровне исторических максимумов. Сказываются и новации в технологии добычи нефти, которые привели к появлению новых объемов углеводородов на региональных рынках", - подчеркнул он.