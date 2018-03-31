МВФ требует от Украины пересмотреть цены на газ

В Фонде хотят, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком.

Международный валютный фонд отметил, что Украина должна выполнять обещания относительно согласования цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования.

Об этом сообщает Reuters.

МВФ напоминает, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

"Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком соответственно к реформам, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы", - отметил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Отмечается также, что на фоне предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине сворачивается проведение реформ, которые поддерживает Фонд. При этом отмечается, что программа Фонда заканчивается в марте 2019 года.

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Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств являются равноценными субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупным потребителям.

Люнгман не сообщил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ до рыночного уровня является основным условием финансирования.

Напомним, 29 марта Кабинет министров Украины оставил неизменными тарифы на газ для населения до июня этого года, продолжив спецобязаности “Нафтогаза” на продажу газа населению.

Одновременно с апреля НАК "Нафтогаз Украины" увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. После этого стоимость тысячи кубометров топлива составит 8,67 тысяч гривен, что означает рост на 774 грн (9,8% от нынешней цены).