ОПЕК может сократить добычу, если цена на нефть упадет до $70

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вероятно, снизит потолок добычи, если цена на нее упадет до 70 долл. за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

27 ноября в Вене пройдет встреча ОПЕК на министерском уровне. Пока членам организации не удалось выработать скоординированный ответ на 25% падение мировых цен на нефть с лета этого года.

Как отмечает The Wall Street Journal, если стоимость нефти упадет до 70 долл. за баррель, это окажет серьезное давление на бюджеты некоторых членов ОПЕК. К примеру, Венесуэле для поддержания сбалансированного бюджета в следующем году, по оценкам Deutsche Bank, необходимо, чтобы цена на нефть составляла порядка 117,5 долл. за баррель.

Стоимость контрактов на поставки смеси Brent (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок составляет сейчас примерно 83 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, цена нефтяной корзины ОПЕК в среду, 5 ноября, снизилась на 0,71% - до 78,11 доллара за баррель с 78,67 доллара в предыдущий торговый день.

В октябре средняя цена «корзины» составила 84,65 доллара за баррель, в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.

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Мировой спрос на нефть, согласно оценке аналитиков ОПЕК, в 2014 году составит 90,9 млн баррелей в день, при этом в прошлом году он был на уровне 89,9 млн.