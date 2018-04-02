Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти

При этом были обнаружены и большие запасы глубинного газа.

Комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна обнаружил крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти.

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Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на национальное информационное агентство BNA, «крупнейшие запасы нефти в истории королевства» были обнаружены при освоении «потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и добыче».

По оценке комитета, месторождение «содержит значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения». При этом были обнаружены и большие запасы глубинного газа.