Россия ожидает от Украины предоплаты за газ в ближайшие дни

Минэнерго РФ в ближайшие дни ожидает получения предоплаты от "Нафтогаза" за поставки газа в ноябре-декабре текущего года, сказал в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Ожидаем в ближайшие дни, так как украинская сторона погасила первый транш задолженности в $1,45 млрд. Деньги эти 5 ноября получил "Газпром". Он выставил счет на ноябрь месяц по цене, которая была сформирована с учетом скидки, то есть по $378 (за 1 тыс. куб. м). Поэтому сейчас, получив этот счет, украинская сторона должна будет внести предоплату в ближайшие дни в объеме необходимых потребностей Украины на ноябрь. Счет сформирован на 2 млрд куб. м", - сказал Новак.

В "Газпроме" отказались от комментариев на эту тему.

Как сообщал "Нафтогаз Украины" 6 ноября, компания не имеет утвержденного графика по внесению предоплаты за газ "Газпрома". "Утвержденного графика нет. Наша потребность в газе будет зависеть от уровня потребления в Украине", - сообщили в компании в ответ на вопрос о том, когда "Нафтогаз Украины" планирует внести предоплату "Газпрому" за поставки газа.

Как говорил ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, после внесения предоплаты поставки, согласно условиям контракта, возобновятся не позднее 48 часов от момента поступления средств на счет газовой монополии. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа в Украину после выполнения обязательств со стороны "Нафтогаза".

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогазу» уже выплатил "Газпрому" $1,45 млрд долга за газ.

30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження найближчого опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, яке було повністю припинене в червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

В цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів, 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.

Переговори з врегулювання газового конфлікту Києва і Москви за посередництва Європейської комісії тривали з травня цього року і останні домовленості є лише частковим вирішенням спору, який сторони сподіваються остаточно вирішити в міжнародному суді в Стокгольмі.