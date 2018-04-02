В "Народном фронте" напомнили об опасности "Северного потока-2" для Европы

В то же время, фракция НФ положительно восприняла решение Европарламента, по которому распространяются единые правила внутреннего газового рынка ЕС.

"Народный фронт" настаивает на принятии постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопуске строительства Россией газопровода "Nord Stream-2".

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Три недели назад фракция "Народный фронт" зарегистрировала Проект Постановления об Обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream-2" и угрозе монополии Российской Федерации на газовом рынке Европы. Мы искренне надеемся, что на этой пленарной неделе парламент в конце концов проголосует за это постановление", - сказал он.

Автор постановления отметил, что украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке является опасным.

"Руководство России никогда не придерживалось своего слова. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда "Газпром" резко снизил транзит газа. Химическая атака России на Британию и новое обострение отношений между Россией и Западом - это яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности российского диктатора", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также добавил, что внедрение газопровода опасно и безответственно.

"Последствия выполнения проекта "Nord Stream-2" выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что фракция положительно воспринял решение Европарламента, которым распространяются единые правила внутреннего газового рынка ЕС.

"Мы приветствует решение Европарламента, который поддержал законопроект Еврокомиссии, который распространяет единые правила внутреннего газового рынка Евросоюза на этот проект. В нашем постановлении также говорится, что президент и правительство должны инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам "Северного потока-2" в соответствии с Соглашением об Ассоциации между ЕС и Украиной", - добавил руководитель фракции.