Стоимость закупки свежего ядерного топлива в структуре тарифа «Энергоатома» в 2017 году достигла 48,3% - НКРЭКУ

С 2015 по 2017 год включительно доля расходов на закупку топлива выросла с 43,1% до 48,3%.

В общей структуре тарифов на отпуск электрической и тепловой энергии, которую производят АЭС Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», стоимость закупки свежего ядерного топлива и услуг по обращению с отработавшим топливом в прошлом году составила 48,3%, или 18,387 млрд грн.

Об этом сообщается в опубликованном отчете о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за 2017 год.

Согласно документу, в 2015 году доля расходов на покупку свежего ядерного топлива и обращения с отработавшим топливом составляла 43,1% (14,007 млрд грн), в 2016 – 48,3% (17,188 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года НКРЭКУ утвердила тариф на произведенную на АЭС электроэнергию на 2018 год на уровне 54,03 коп. за кВт-ч, тогда как компания подавала свои расчеты, согласно которым ставка должна была составлять 83,8 коп. за кВт-ч.

В середине марта глава «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил, что что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности, в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.