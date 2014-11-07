В "Нафтогазе" еще не определились с объемами заказа российского газа

Об этом говорится в заявлении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В то же время, как уточнили в «Нафтогазе», объем предоплаты будет напрямую зависеть от заказанных объемов. «Объем и график внесения предоплаты зависит от того, в каком объеме и когда «Нафтогаз» будет заказывать газ у «Газпрома»», - говорится в заявлении.

Читайте такжеРоссия ожидает от Украины предоплаты за газ в ближайшие дни

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что согласно подписанному в конце октября трехстороннему Протоколу о цене российского газа для Украины и условиях его поставки между Украиной, Евросоюзом и Россией, «Нафтогаз» и «Газпром» отходят от принципа «бери или плати». Это, по словам Продана, означает, что Украина может заказывать любые объемы газа с любой даты на условиях предоплаты за заказанные Украиной объемы топлива. При этом заказывать газ Украина будет только в том случае, если, прежде всего, погодные условия обусловят такую необходимость.

В то же время, согласно Протоколу, Украина может предположительно закупить у России порядка 4 млрд кубометров топлива на общую сумму около 1,5 млрд долл. Ключевым условием новых поставок определили уплату Украиной долгов за топливо, уже потребленное в 2013 и 2014 годах. Общая сумма долга составила 3,1 млрд долл., из которых 1,45 млрд долл. Украина уже оплатила, а 1,65 млрд долл. заплатит до конца 2014 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее отмечал, что для стабильного прохождения отопительного сезона Украине необходимо 4-5 млрд кубометров газа к тем объемам, которые уже накоплены в хранилищах (порядка 17 млрд кубометров).