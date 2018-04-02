Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу

Основным покупателем украинской электроэнергии продолжает оставаться Венгрия.

Украина за 2 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличила экспорт электроэнергии в страны ЕС и Молдову на 6,1% - до 1,032 миллиарда кВт-ч.

Читайте такжеБолее 80% блоков ТЭС в Украине превысили свой срок эксплуатации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, 60,6% (или 624,9 миллиона кВт-ч) электроэнергии было поставлено в Венгрию, 27,9% (288,4 миллиона кВт-ч) – в Польшу, 9,3% (96 миллионов кВт-ч) – в Молдову, 1,7% (17,6 миллиона кВт-ч) – в Словакию и 0,5% (5,3 миллиона кВт-ч) – в Румынию.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.