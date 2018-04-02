Почем будет газ для населения: правительство продолжает переговоры с МВФ

Гройсман отметил, что в результате должны быть достигнуты две цели - справедливая формула, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны, и социальная защита населения.

Правительство продолжает вести переговоры с Международным фондом относительно формулы, которая будет формировать стоимость на газ для населения.

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Об этом Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов.

«Мы работаем с МВФ, но я подчеркиваю, что в этом отопительном сезоне цены подниматься не будут, и я держу слово», - сказал премьер.

Он отметил, что в результате должны быть достигнуты две цели - справедливая формула, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны, и социальная защита населения.

«Для меня главное, чтобы людей не кинуть на новые испытания с точки зрения снижения качества жизни, нам наоборот надо брать курс на то, чтобы люди жили лучше», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.