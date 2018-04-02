Центр Одессы остался без электричества

Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.

Центр Одессы из-за аварии остался без электричества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго», аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.

Читайте такжеБолее 80% блоков ТЭС в Украине превысили свой срок эксплуатации

«Причина отключения - выход из строя оборудования одной из подстанций. Сейчас на месте работает бригада», - заявили в компании.

Электричества нет, в частности, на улицах Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, Базарной и др. Планируется, что неисправность устранят сегодня.

По другим данным, авария произошла на высоковольтной линии из-за перегрузки.

Накануне сообщалось, что в городе Вилково Одесской области подтоплены около 30% улиц.