Центр Одессы остался без электричества

18:46, 02 апреля 2018
Энергетика
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Исторический центр Одессы пострадал от &quot;блэкаута&quot; / forumdaily.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго», аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.

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«Причина отключения - выход из строя оборудования одной из подстанций. Сейчас на месте работает бригада», - заявили в компании.

Электричества нет, в частности, на улицах Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, Базарной и др. Планируется, что неисправность устранят сегодня.

По другим данным, авария произошла на высоковольтной линии из-за перегрузки.

Накануне сообщалось, что в городе Вилково Одесской области подтоплены около 30% улиц.

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Теги: #Одеса#электроснабжение