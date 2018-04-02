Центр Одессы остался без электричества
18:46, 02 апреля 2018Энергетика
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Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.
Исторический центр Одессы пострадал от "блэкаута" / forumdaily.com
Центр Одессы из-за аварии остался без электричества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго», аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.
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«Причина отключения - выход из строя оборудования одной из подстанций. Сейчас на месте работает бригада», - заявили в компании.
Электричества нет, в частности, на улицах Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, Базарной и др. Планируется, что неисправность устранят сегодня.
По другим данным, авария произошла на высоковольтной линии из-за перегрузки.
Накануне сообщалось, что в городе Вилково Одесской области подтоплены около 30% улиц.
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