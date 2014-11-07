Порошенко: Россия до сих пор не оплатила транзит газа за сентябрь и октябрь

Президент констатировал значительный отход от реализации Минского протокола, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта, сообщает пресс-служба президента Украины.

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Порошенко отметил, что направление российской стороной очередного гуманитарного конвоя без прохождения украинского пограничного и таможенного контроля, а также без координации с Международным Комитетом Красного Креста является нарушением международного права и наносит вред мирному урегулированию и гуманитарной ситуации на Донбассе. В то же время, украинская гуманитарная помощь, которая выделена для жителей Донбасса, не может быть доставлена из-за действий боевиков.

Также собеседники обсудили вопрос реализации газовых договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем формате ЕС-Россия-Украина. Президент сообщил, что Украина уплатила первый транш долга за газ и до сих пор не получила платы за транзит российского газа в страны ЕС за сентябрь и октябрь.

Порошенко и Меркель обсудили дальнейшую координацию международных усилий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе накануне саммита «Большой двадцатки», который состоится в Брисбене, Австралия 15-16 ноября.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России три этапа санкций.

В сентябре в Минске состоялось два раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. В рамках минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины. Однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование по «выборам» депутатов местных парламентов и председателей так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

США и ЕС заявили, что проведение выборов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет нарушением минских договоренностей. Однако 28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова признать результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР».

2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористы провели псевдовыборы.

Власти Украины, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов», и не намерены признавать их итоги. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал эти псевдовыборы контпродуктивными.

В то же время Россия заявляет, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.

Также 2 ноября очередная, пятая, колонна российской «гуманитарной помощи» для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу без разрешения Украины. Свыше 50 грузовых автомобилей из конвоя отправились в Донецк и столько же - в Луганск. По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитих в Украине российских солдат.

5 ноября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует обсудить возможное введение новых санкций в отношении Российской Федерации на своем ближайшем заседании 17 ноября.