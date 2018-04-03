Транзит российского газа через Украину сократился на 27%

В 2017 году Украина транспортировала в ЕС рекордные за несколько последних лет объемы газа.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-февраль 2018 года сократился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12 млрд куб. м, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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«За январь-февраль 2018 года по территории Украины, по оперативным данным, протранспортировано (транзитом) 12 млрд куб. м природного газа, что на 4,5 млрд куб. м (или на 27,3%) меньше, чем за соответствующий период 2017 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.