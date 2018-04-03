"Газпром" зарезервировал почти $5 миллиардов для выплаты штрафа "Нафтогазу"

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между украинской и российской компаниями 28 февраля.

Российский монополист «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом» — $4,63 млрд.

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Это следует из опубликованного отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), передает РБК.

Согласно документу, в балансе «Газпрома» в статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд), что почти полностью соответствует решению арбитров.

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между российской и украинской компаниями 28 февраля. Тогда арбитры частично удовлетворили требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. До этого арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн, соответственно.