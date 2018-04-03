Прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза
Чистая прибыль российского газового монополиста «Газпрома» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб., следует из отчета компании.
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По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза — в 2016 году ее размер составлял 411,424 млрд руб.
Согласно отчету, совокупная выручка «Газпрома» по итогам 2017 года составила 4,313 трлн руб., что на 9,6% превышает показатель предыдущего года (3,934 трлн руб.).
Выручка от продажи газа выросла примерно на 8% — с 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причем выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб., что примерно на 11,7% больше, чем годом ранее (1,426 трлн руб.).
По данным «Газпрома», в первом квартале 2018 года компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м газа, увеличив объем поставок в годовом исчислении на 6,6%. Сильнее всего выросли поставки в Нидерланды (+127%), Австрию (+83,5%), Грецию (+36,4%), Финляндию (+15,5%), Германию (+12,2%) и Францию (+11,1%).
Также «Газпром» передал акции Nord Stream 2 AG в залог компании Glas Trustees Ltd в обеспечение обязательств оператора газопровода «Северный поток-2» на сумму 89,69 млрд руб., говорится в отчете.
Компания сообщила, что бумаги были переданы в залог в августе 2017 года до декабря 2038 года в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования.
Напомним, "Газпром" зарезервировал почти $5 миллиардов для выплаты штрафа "Нафтогазу".