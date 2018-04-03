Прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза

Прибыль российского монополиста за 2017 год составила примерно 100,3 млрд руб.

Чистая прибыль российского газового монополиста «Газпрома» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб., следует из отчета компании.

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По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза — в 2016 году ее размер составлял 411,424 млрд руб.

Согласно отчету, совокупная выручка «Газпрома» по итогам 2017 года составила 4,313 трлн руб., что на 9,6% превышает показатель предыдущего года (3,934 трлн руб.).

Выручка от продажи газа выросла примерно на 8% — с 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причем выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб., что примерно на 11,7% больше, чем годом ранее (1,426 трлн руб.).

По данным «Газпрома», в первом квартале 2018 года компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м газа, увеличив объем поставок в годовом исчислении на 6,6%. Сильнее всего выросли поставки в Нидерланды (+127%), Австрию (+83,5%), Грецию (+36,4%), Финляндию (+15,5%), Германию (+12,2%) и Францию (+11,1%).

Также «Газпром» передал акции Nord Stream 2 AG в залог компании Glas Trustees Ltd в обеспечение обязательств оператора газопровода «Северный поток-2» на сумму 89,69 млрд руб., говорится в отчете.

Компания сообщила, что бумаги были переданы в залог в августе 2017 года до декабря 2038 года в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования.

Напомним, "Газпром" зарезервировал почти $5 миллиардов для выплаты штрафа "Нафтогазу".