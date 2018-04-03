Во Львове сегодня приостанавливается отопительный сезон

По словам тепловиков, в бюджетные учреждения (школы, сады, больницы и поликлиники) отопление будут подавать на основе обращений от руководителей учреждений.

Сегодня, 3 апреля, во Львове приостанавливается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. «С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры наружного воздуха. Поэтому, в связи с потеплением, планируем приостановить отопительный сезон. Если температура дальше будет подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен», - сообщил директор ЛГКП «Львовтеплоэнерго».а. директора ЛКП «Зализнычнетеплоэнерго» Степан Пакиж. Читайте такжеВозможен рост цен на газ для населения: эксперт рассказал о последствиях По словам тепловиков, в бюджетные учреждения (школы, сады, больницы и поликлиники) отопление будут подавать на основе обращений от руководителей учреждений. Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа.

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