Газовая формула "Дюссельдорф+" - это коррупция на десятки миллиардов гривень - Ассоциация энергетики Украины

Украинцы ежегодно переплачивают за газ минимум 1,8 миллиарда долларов или около 47 миллиардов гривень.

Формула для расчета цены на газ "Дюссельдорф+" является коррупционной, которая ведет к огромной переплате населения за полученный газ.

Читайте такжеЖурналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме (видео)

Такое мнение озвучил президент "Киевской региональной энергетической ассоциации", советник главы партии Батькивщина Юлии Тимошенко Александр Трохимец, ссылаясь на официальное сообщение Ассоциации в сети Facebook.

"Нам пытаются навязать мнение, что резкое повышение на газ и тепло для людей, которое произошло в 2016 году - это реформа и борьба с коррупцией. Делают это провластные политики Виктория Войцицкая, Ольга Белькова, Лев Пидлисецкий, Игорь Насалик, Александр Домбровский, Наталья Кацер-Бучковская, Юлия Ковалив, а также "независимые эксперты" из их окружения Елена Павленко, Андрей Герус и другие. Но на самом деле это не так! Газовая формула ценообразования на газ, который добывается в Украине "Дюссельдорф+" является коррупцией в десятки миллиардов. Эти деньги извлекаются из карманов украинцев и из государственного бюджета!", - говорится в сообщении Ассоциации энергетики Украины.

Ассоциация энергетики также создала специальный калькулятор, чтобы домохозяйства могли рассчитать собственную переплату за газ. "Хотите знать, сколько переплатили именно Вы? Воспользуйтесь он-лайн калькулятором по ссылке", - отмечают в Ассоциации.

Как указано на странице dusseldorfplus.net (где и размещен онлайн-калькулятор), ежегодно украинцы переплачивают за газ минимум 1,8 миллиарда долларов или около 47 миллиардов гривень. "Это целый годовой бюджет ремонта всех украинских дорог в 2018 году. Это минус 3500 гривень с каждой украинской семьи. За это мы благодарны НАК "Нафтогаз Украины" и пролоббированной ним формуле цены на газ "Дюссельдорф+", - отмечают в Ассоциации энергетики Украины.

27 апреля 2016 года КМУ принял постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа (в том числе украинской добычи), в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.