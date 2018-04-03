«Укрнафта» уплатила 530 миллионов ренты за февраль

В 2018 году «Укрнафта» планирует уплатить около 5,5 млрд грн ренты, при этом на местный уровень уйдет 270 млн грн.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» уплатила 530,2 млн грн ренты за добычу нефти и газа за февраль этого года, при этом из этой суммы 26,5 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«За февраль 2018 года «Укрнафта» уплатила в государственный и местные бюджеты 530,2 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Согласно механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который начал работать с начала этого года, из них 26,5 млн грн поступили в областные, районные и местные бюджеты разных уровней», - сообщили в компании.

Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (11,6 млн грн), Ивано-Франковской (5,8 млн грн), Полтавской (4,1 млн грн) и Черниговской (2,5 млн грн) областей.

«По предварительным оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 5,5 млрд грн ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 270 млн грн», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

В январе «Укрнафта» уплатила 652,5 млн грн ренты, из которых 32,6 млн грн было направлено в местные бюджеты.

Кроме того, «Укрнафта» в 2017 году полностью выполнила все текущие налоговые обязательства и по сравнению с 2016 годом увеличила объем налоговых платежей на 30%, уплатив 10,5 млрд грн.

Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, «Укрнафта» сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.

Также Госгеонедр не дала возможности «Укрнафте» участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании «Аркона Газ-Энергия», владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.