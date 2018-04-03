«Укрнафта» уплатила 530 миллионов ренты за февраль
Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» уплатила 530,2 млн грн ренты за добычу нефти и газа за февраль этого года, при этом из этой суммы 26,5 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«За февраль 2018 года «Укрнафта» уплатила в государственный и местные бюджеты 530,2 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Согласно механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который начал работать с начала этого года, из них 26,5 млн грн поступили в областные, районные и местные бюджеты разных уровней», - сообщили в компании.
Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (11,6 млн грн), Ивано-Франковской (5,8 млн грн), Полтавской (4,1 млн грн) и Черниговской (2,5 млн грн) областей.
«По предварительным оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 5,5 млрд грн ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 270 млн грн», - добавили в компании.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.
В январе «Укрнафта» уплатила 652,5 млн грн ренты, из которых 32,6 млн грн было направлено в местные бюджеты.
Кроме того, «Укрнафта» в 2017 году полностью выполнила все текущие налоговые обязательства и по сравнению с 2016 годом увеличила объем налоговых платежей на 30%, уплатив 10,5 млрд грн.
Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, «Укрнафта» сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.
Также Госгеонедр не дала возможности «Укрнафте» участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании «Аркона Газ-Энергия», владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.