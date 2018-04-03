«Нафтогаз» призывает контрагентов ускорить подписание договоров на поставки газа

Уже 82 компании подписали дополнительные договоры на продолжение поставок газа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» призывает предприятия теплокоммунэнерго, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и других контрагентов ускорить процесс подписания дополнительных соглашений к договорам на поставку газа на апрель 2018 года.

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Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

«По состоянию на утро 3 апреля уже 82 компании подписали дополнительные договоры на продолжение поставок газа. «Нафтогаз» благодарен контрагентам, представители которых доставили подписанные дополнительные договоры в офис компании. «Нафтогаз» призывает своих контрагентов не тянуть с подписанием документов, необходимых для получения номинаций на газ», - говорится в сообщении.

Среди предприятий, которые уже предоставили все необходимые документы и получили номинации на апрель: «Киевэнерго» ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, "Хмельницктеплокоммунэнерго", "Винницагортеплоэнерго", "Ривнетеплоэнерго", другие теплокоммунэнерго, а также ряд ОСМД.

В пресс-службе сообщили, что для получения номинаций на 1 декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании.

При в компании напомнили, что основанием для предоставления номинаций будет: наличие у компании дополнительного соглашения (оригинал); наличие у подписанта дополнительного соглашения полномочий на его подписание; выполнение пункта 12 постановления правительства от 22 марта 2017 года № 187 в части расчетов при использовании объемов природного газа в прошлые периоды.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабминет министров принял постановление, которым были продлены спецобязательства «Нафтогаза» на рынке газа с 1 апреля до 1 июня 2018 года (внесены изменения в постановление №187 «О наложении спецобязательств на рынке природного газа»).

В связи с тем, что правительственное решение было принято лишь за несколько дней до начала месяца поставки (апреля), «Нафтогаз» был вынужден 30-31 марта составить проекты дополнительных соглашений и на выходных (31 марта – 1 апреля) начать заключать договоры с теплокоммунэнерго.

2 апреля некоторые регионы сообщили об отключении тепла в бюджетных учреждениях (детских садах, школах) и некоторых жилых домах, что было связано с изменениями упомянутого постановления.