Украина с начала года сократила добычу угля почти на 20%

При этом в марте добыча угля увеличилась.

Украина в январе-марте 2018 года сократила добычу энергетического и коксующегося угля, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 19,5% - до 8,331 миллиона тонн с 10,349 миллиона тонн.

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Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

При этом в марте 2018 года добыча угля увеличилась по сравнению с мартом 2017 года - до 2,996 миллиона тонн с 2,976 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.