После старта "Северного потока-2" транзит газа через Украину упадет почти в 10 раз - "Газпром"

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", глава "Газпрома" сказал, что предстоят переговоры.

Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год,

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".

"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", — сказал Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", глава "Газпрома" сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин надеется, что газопровод "Северный поток-2" в обход Украины будет реализован, газ в страны юго-восточной Европы также может пойти по "Турецкому потоку".

Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

27 марта 2018 года в Германии было выдано разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на всем немецком участке Балтийского моря.

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко считает сторонников строительства трубопровода «Северный поток-2» «сообщниками России в ее гибридной войне».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около 3 млрд долл.