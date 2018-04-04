В мире дешевеет нефть

«Черное золото» умеренно дешевеет, невзирая на снижение запасов в США.

Цены на нефть снижаются утром в среду, невзирая на сокращение недельных запасов сырья в США, но от дальнейшего падения рынок удерживает перспектива долгосрочного сотрудничества РФ и ОПЕК.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,34 процента до $67,89 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $63,32 за баррель, что на 0,3 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Россия предварительно обсудила долгосрочный формат сотрудничества со странами-членами ОПЕК и допускает создание новой организации для взаимодействия с нефтеэкспортным картелем, сказал во вторник журналистам министр энергетики Александр Новак.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 3,3 миллиона баррелей до 427,3 миллиона за неделю к 30 марта, хотя аналитики предсказывали прирост на 246.000 баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром снизилась на 0,86 процента до 402,1 юаня за баррель.