Сделка «Роснефти» с норвежскими буровиками отложена из-за санкций

Сделка по покупке российской "Роснефтью" доли в норвежской буровой компании North Atlantic Drilling Limited (NADL) отложена до 2015 года, сообщается на сайте NADL, передает РИА Новости.

"Роснефть", NADL и ее основной акционер — Seadrill 22 августа подписали рамочное соглашение, которое предусматривает приобретение "Роснефтью" 30% акций NADL путем обмена активов и инвестиций в ее уставный капитал. Кроме того, в июле "Роснефть" и NADL заключили долгосрочные соглашения по бурению на шельфе. Сделка предполагает привлечение шести морских буровых установок на период до 2022 года с целью реализации шельфовых проектов "Роснефти", в том числе в суровых климатических условиях.

"NADL, Seadrill и "Роснефть" приняли совместное решение отложить объявленную сделку до конца мая 2015 года", — сообщает компания. Уточняется, что стороны "по-прежнему намерены закрыть сделку".

Ранее сообщалось, что санкции западных государств против РФ могут затронуть сделку российской "Роснефти" с норвежской NADL.

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North Atlantic Drilling Ltd. специализируется на бурении в суровом климате. Seadrill Limited владеет 70,4% акций компании. Одна из полупогружных установок компании, West Apha, задействована в проекте бурения самой северной скважины в РФ "Университетская-1" в Карском море, который "Роснефть" осуществляет совместно с ExxonMobil.

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