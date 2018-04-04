В Бахрейне назвали объемы открытого месторождения нефти

Запасы нефти на новом месторождении составляют порядка 80 миллиардов баррелей, природного газа - от 10 триллионов до 20 триллионов кубических футов

Объем запасов нового месторождения нефти, об открытии которого власти Бахрейна объявили в минувшее воскресенье, составляет порядка 80 миллиардов баррелей.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра нефти Бахрейна Мухаммед бен Халифа аль-Халифа.

Высший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна объявил в воскресенье об открытии у западного побережья страны крупнейшего из найденных на территории королевства с момента начала нефтедобычи в 1932 году месторождения нефти и природного газа.

"Запасы нефти на новом месторождении составляют порядка 80 миллиардов баррелей, природного газа - от 10 триллионов до 20 триллионов кубических футов. Площадь нового месторождения составляет две тысячи квадратных километров", - отметил министр.

По его словам, какими запасами нефти, которую можно добывать, располагает месторождение, еще предстоит изучить. Аль-Халифа рассчитывает, что добыча нефти на месторождении начнется в течение пяти лет.

Бахрейн был первой среди стран Персидского залива, где началась добыча нефти, поэтому запасы углеводородов в этой стране к настоящему времени значительно оскудели.