Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго»

Законопроект устраняет риски, возникающие из-за законодательной неурегулированности вопроса.

Сегодня Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины поддержал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно изменения права собственности и особенности правопреемства в сфере энергоснабжения) № 8012 от 07.02.2018 года.

Напомним, согласно решению Киевского городского совета, 27 апреля 2018 года прекращается действие соглашения между КГГА и АЭК (ныне – ПАО) «Киевэнерго» на управление объектами теплоэнергетического комплекса. Планируется, что функции «Киевэнерго» возьмет на себя коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». При этом, процедура передачи на баланс «Киевтеплоэнерго» объектов теплоснабжения до сих пор продолжается, передает пресс-служба КГГА.

Законопроект предусматривает предоставление права коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО «Киевэнерго», и устраняет риски, возникающие из-за законодательной неурегулированности вопроса. Ведь в процедуре получения лицензий для «Киевтеплоэнерго» сейчас существует ряд регуляторных неувязок, что не позволяет в краткие сроки получить соответствующие лицензии. Принятие документа позволит обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение Киева.

Напомним, городская власть Киева инициировала и настаивает на принятии законопроекта № 8012 для того, чтобы избежать технических и технологических рисков, обеспечить бесперебойность предоставления услуг киевлянам.