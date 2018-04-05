Рада просит мировое сообщество запретить строительство "Северного потока-2"

В парламенте заявляют о необходимости консультаций между правительством Украины и Еврокомиссией по недопущению строительства газопровода в обход Украины.

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода "Северный поток-2".

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Об этом говорится в обращении Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное обращение проголосовали 266 народных депутатов.

В обращении к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу Верховная Рада призывает "сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта".

Также в документе говорится о том, чтобы во исполнение статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества, безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.

Рада призывает способствовать распространению на российского газового монополиста "Газпром" и аффилированных с ним лиц действия всех персональных и секторальных санкций, введенных из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

Парламент Украины обращается с просьбой принять регуляторные, инфраструктурные и другие меры (в частности, в рамках единого Энергетического Сообщества) для надежного, устойчивого уменьшения монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока и мира в целом.

В обращении сказано, что 1 марта 2018 года международная общественность стала свидетелем дерзкого циничного давления на европейских потребителей со стороны "Газпрома". "Газпром" внезапно, без предупреждения, отказался поставлять газ на внутренний рынок Украины, игнорируя свои контрактные обязательства. Это противозаконное решение нанесло существенные экономические убытки украинской компании "Нафтогаз", а также создало реальные риски дестабилизации энергетики Украины и угрозу прекращения транзита в Европейский Союз в период сильных морозов.

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В обращении говорится, что "Газпром" полностью контролируется правительством РФ, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, оккупировало часть суверенной территории Украины и организовало на этих территориях систематические репрессии против мирного населения.

Отмечается, что на территории стран Европейского Союза продолжается реализация проекта "Северный поток-2" и безусловным результатом создания этого газопровода станет утверждение абсолютной монополии России на газовом рынке Европы. "Таким образом, последствия реализации проекта Nord Stream 2 выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к экономической и политической дестабилизации всей Европы - а затем и планеты в целом", - подчеркивается в обращении.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 миллиардов долларов.