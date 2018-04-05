Handelsblatt: «Северный поток-2» позволит ЕС экономически «привязать» Россию к себе

Авторы признают, что репутация проекта пострадала, однако все равно называют его необходимым для всего континента.

Отношения Европы и РФ находятся на самом низком уровне за несколько последних десятелетий. Вместо того, чтобы закручивать спираль напряжения, ЕС должен экономически "прикрепить" Москву к себе, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Полный перевод статьи издания опубликовал «Главред». Отмечается, что "Северный поток-2" угрожает не только позиции Украины как "узкого горлышка" поставок газа через Центральную Европу, но и грозит Киеву потерей двух миллиардов евро с ежегодных транзитных сборов.

В будущем трубопровод протяженностью 1200 км будет использоваться для поставки дополнительно 55 млрд кубометров природного газа в Германию и другие страны Центральной Европы.

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В то же время, отравление Сергея Скрипаля Скрипаля и взаимная высылка десятков дипломатов привели к тому, что отношения между Россией и ЕС достигли нового минимума.

В статье отмечается, что в этой точке «взаимного давления и угроз» необходимо оглянуться на политику, сформулированную Эгоном Бахром и реализованную Вилли Брандтом, во главе которой стояла идея сближения. Данная политика создала предпосылки для окончания "Холодной войны" между Востоком и Западом.

«Спираль изоляции и санкций между ЕС и РФ нельзя закручивать вечно. Вместо этого экономически сильный Европейский союз должен сосредоточиться на переменах в торговой сфере. Вот почему запланированный газопровод из России в Германию не просто важный проект в энергетической политике. Проект "Газпрома" совместно с западноевропейскими компаниями Wintershall, Uniper, OMV и Engie представляет собой выгодную комбинацию и для Запада, и для Востока», - утверждается в статье.

Подчеркивается, что "Северный поток-2" обеспечит еще один безопасный маршрут для транспортировки газа в Центральную Европу, где находятся самые важные клиенты "Газпрома". ЕС, в свою очередь диверсифицирует свое энергоснабжение и «еще больше свяжет экономику Востока и Запада».

Авторы признают, что репутация трубопровода пострадала. Вслед за бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером к лоббированию проекта подключился экс-министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг. А сам "Газпром" расположил свой офіс в швейцарском налоговом раю. Все это делает проект стоимостью в 10 млрд евро не слишком симпатичным.

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«Однако не слишком приятная картинка не должна заслонять тот факт, что передача газа по дну Балтийского моря является проектом по углублению отношений между Россией и ЕС. Одна из исторических ошибок Евросоюза после падения "железного занавеса" в том, что он ничего не сделал для того, чтобы сильнее привязать Россию к себе», - говорится в статье.

«Вместо конструктивных отношений спустя три десятилетия после окончания "холодной войны" в отношениях доминирует опасная игра мускулами. Это проявляется не только в гражданской войне в Украине или аннексии Крыма, обвинений России в нарушении международного права, но и в небольших ненаблюдаемых странах вроде отколовшегося Приднестровья с ее "замороженным конфликтом», - подчеркивают авторы.

В статье заключается, что ЕС должен быстро «преодолеть свою истерию» в отношении РФ, а политическая стабильность в Европе «может существовать только вместе с Россией». Исходя из этого, строительство "Северного потока-2" в Handelsblatt называют «необходимым проектом для всего континента».

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 миллиардов долларов.