Финляндия дала согласие на строительство "Северного потока-2"

По плану 374 километра газопровода из 1220 будут проходить по територрии экономической зоны Финляндии.

Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны.

Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода "Северный поток-2" в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону Финляндии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеHandelsblatt: «Северный поток-2» позволит ЕС экономически «привязать» Россию к себеОднако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям.

"Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осмотрительности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемому в соответствии с Законом о воде", - уточняется в заявлении.

По плану 374 километра газопровода из 1220 будут проходить по територрии экономической зоны Финляндии.

Как сообщал УНИАН, 27 марта свое согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" дала Германия.

В свою очередь, депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследованиям и энергетики, поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток-2".

Напомним, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».