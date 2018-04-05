В Украине хотят продлить сроки эксплуатации гидроэлектростанций

Первая программа продления эксплуатации будет разработана для ДнепроГЭС, которая через 15 лет будет отмечать столетний юбилей.

Государственная компания-оператор гидроэлектростанций на Днепре и Днестре «Укргидроэнерго» планирует в этом году провести конкурс по выбору подрядчика, который разработает программу продления сроков эксплуатации крупных украинских гидроэлектростанций, в частности, старейшей из них - Днепровской ГЭС, плотина которой была построена еще в 30-е годы. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава компании Игорь Сирота.

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«Согласно проектным решениям, срок эксплуатации гидросооружений – минимум 100 лет. Мы понимаем, что через 15 лет будет столетие ДнепроГЭС и поэтому мы будем приглашать экспертов, чтобы определить, на сколько можно продлить срок эксплуатации, какие меры для этого нужно принять», - сказал он.

По его словам, конкурс будет проводиться по международным стандартам, также будут привлекаться эксперты из Швейцарии, Австрии и Германии, которые имеют соответствующий опыт.

Сирота сообщил, что конкурс будет проведен за средства, сэкономленные в рамках кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития. Компания-победитель разработает программу продления эксплуатации, перечень и алгоритм мер, которые должна будет выполнять «Укргидроэнерго»

«Основная часть наших гидросооружений – это 50-60 лет, т. е. у них еще есть срок эксплуатации, но учитывая, что по ДнепроГЭС у нас осталось 15 лет, мы будем делать базовый документ по этой станции», - отметил Сирота.

Справка УНИАН. Первая очередь и сама плотина ДнепроГЭС была построена в 1927-1932 годах, но была разрушена в ходе Второй мировой войны. Станция была восстановлена в 1944-1950 годах, в 1969-1980 годах – была построена ее вторая очередь.

«Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5747 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.