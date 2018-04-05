Россия продолжает оставаться основным поставщиком угля в Украину

Наша страна в январе-марте увеличила валютные расходы на импорт угля на 33% - до 760,5 млн долл.

Основным поставщиком энергетического угля в Украину продолжает оставаться Российская Федерация.

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Украина в январе-марте 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с январем-мартом 2017 года на 33,3% - до 760,5 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 5,7 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада.

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-марте 2018 года достиг 472,4 млн долл., из США – 219,9 млн долл. Из Канады Украина импортировала угля на сумму 48,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл. В 2017 году наша страна увеличила расходы на импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 млрд долл.