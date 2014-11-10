В РФ ждут, что Украина внесет предоплату за газ в ближайшие дни

Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак, передает "Прайм".

"В ближайшие дни, это нужно, конечно, у них (Украины) уточнить. Но мы думаем, что потребность у них в газе существует, она и раньше существовала, и чем быстрее они заплатят, тем будет лучше и им, и европейским потребителям", - отметил Новак.

Министр добавил, что "Газпром" уже оплатил транзитные платежи за поставки российского газа в Европу за 4 квартал, при этом "украинская сторона считает эти средства одним из источников предоплаты за ноябрь - декабрь".

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Как сообщалось, "Нафтогаз" не имеет утвержденного графика по внесению предоплаты за газ "Газпрома".

Такназываемый "зимний пакет", с учетом скидки, позволит обеспечить цену на российский газ для "Нафтогаза Украины" в 4 квартале 2014 года на уровне 378 долларов за тысячу кубометров.

Украина планирует закупить до конца года 4 млрд кубометров, оговоренных "зимнем пакете".