Украина с начала года увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину являются Россия и Беларусь.

Украина в январе-марте 2018 года импортировала нефтепродуктов на 990 миллионов долларов, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 383,9 миллиона долларов (38,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 383,4 миллиона долларов (38,8%), из Литвы – 95,1 миллиона долларов (доля 9,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 127,4 миллиона долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 1,6 миллиона тонн нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиарда долларов (11,3%).