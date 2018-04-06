Украина с начала года увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов

09:03, 06 апреля 2018
Энергетика
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REUTERS

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 383,9 миллиона долларов (38,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 383,4 миллиона долларов (38,8%), из Литвы – 95,1 миллиона долларов (доля 9,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 127,4 миллиона долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 1,6 миллиона тонн нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиарда долларов (11,3%).

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