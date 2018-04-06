Депутат Европарламента: цель проекта "Северный поток-2" - разделить Европу
11:02, 06 апреля 2018Энергетика
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По словам евродепутата, в случае реализации проекта 80% импортируемого в Европу газа будет поставляться из России.
Иллюстрация REUTERS
Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток-2" направлена на то, чтобы разделить Европу и сделать ее зависимой от российского газа.
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Об этом заявила депутат Европейского парламента Лайма Андрикене на пресс-конференции в Киеве.
"Мы говорим, что "Северный поток-2" является политическим проектом. Этот проект был разработан в Кремле, и цель проекта - разделить Европу. Этот проект не имеет ничего общего с обеспечением диверсификации поставок газа, а наоборот. Если этот проект будет имплементирован, 80% газа, поставляемого в Европейский Союз, будет приходить из России", - сказала она.
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