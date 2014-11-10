В США из-за падения цен на нефть продолжает дешеветь бензин

Розничные цены на бензин в США продолжают снижаться. За последние две недели они упали примерно на 13 центов и сейчас составляют в среднем по стране $2,94 за галлон (около 77 центов за 1 литр) автомобильного топлива самого низкого сорта, сообщает ТАСС.

Опрос 2,5 тыс. заправочных станций, проведенный службой Lundberg Survey, показал, что самый дорогой бензин продается сейчас в Сан-Франциско (штат Калифорния), где 1 галлон низкосортного горючего стоит $3,27. Самый дешевый бензин можно найти в городе Мемфис (штат Теннесси) - $2,65 за галлон. Нью-йоркцы платят за горючее $3,21, жители Лос-Анджелеса - $3,20. Как отмечают эксперты, нынешняя стоимость одного галлона низкосортного горючего на 27,55 цента ниже аналогичного показателя этого же периода прошлого года.

По мнению аналитиков, падение цен на бензин в США напрямую связано со снижением стоимости нефти на мировых биржах, которое происходит, прежде всего, из-за снижения спроса на нефть. Согласно обнародованному на прошлой неделе ежегодному докладу ОПЕК, к концу 2017 года глобальный спрос на добываемую картелем нефть может упасть до 28,2 млн баррелей в сутки. Это на 600 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось годом ранее, и станет минимальным показателем за последние 14 лет.

Читайте такжеБензин в России в 2015 году может подорожать на 15% - СМИМестные аналитики полагают, что снижение розничных цен на бензин в США в ближайшие недели может продолжиться из-за возможного дальнейшего удешевления нефти.

В минувшую пятницу, когда состоялись последние торги на Нью-Йоркской товарной бирже, фьючерсные контракты на поставки нефти в декабре заключались из расчета $78,65 за баррель. По итогам недели нефть в Нью-Йорке подешевела на 2,4%. Снижение стоимости нефти наблюдается уже шестую неделю подряд. Подобная ситуация сложилась впервые с декабря 1998 года.