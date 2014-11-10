Россия не получит от Китая аванс на строительство газопровода

«Газпром» не получит аванса по газовому контракту с CNPC, заявил председатель правления компании Алексей Миллер в Китае: «У нас нет больше необходимости согласовывать получение аванса для снижения цены контракта, поэтому вопрос о получении аванса сейчас больше не стоит». Строительство газопровода оценивается в 770 млрд руб., эти деньги «Газпром» и рассчитывал получить авансом, пишут "Ведомости".

Контракт на поставку в Китай до 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет за $400 млрд «Газпром» и CNPC подписали в мае. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» предполагается начать в 2019 г., ресурсной базой для них станут Чаяндинское и Ковыктинское месторождения «Газпрома». Строительство газопровода началось 1 сентября, весь проект вместе с обустройством месторождений стоит $55 млрд.

Еще за неделю до подписания контракта два человека, близких к «Газпрому», рассказали «Ведомостям», что компания вместо аванса обсуждает с Китаем кредит на строительство трубопровода. Они также объясняли, что договоренность об авансе позволяет Китаю просить о снижении цены газа, с кредитом же можно избежать скидок, но он увеличит долговую нагрузку.

«Газпром» не хотел, чтобы отношение долга к EBITDA у него было выше единицы, а при получении $25 млрд кредита и текущей долговой нагрузке монополии оно составит 1,36, отмечал в сентябре первый заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.

С учетом того, что «Газпром» не получил аванса от Китая, возможно предоставление госпомощи, в том числе и из Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорит федеральный чиновник и предупреждает, что это должны быть средства под конкретный проект строительства газопровода «Сила Сибири», предоставленные через выкуп облигаций SPV-компании.

Читайте такжеРоссия стала "сырьевым придатком" Китая на $70 млрдДенег на «Силу Сибири» из ФНБ «Газпром» не просил, уверяют два человека, близких к группе «Газпром». Возможно ли, что «Газпром» обратится за деньгами в ФНБ, собеседники «Ведомостей» не говорят. Представитель компании отказался от комментариев.

Подобную схему в июне описывал министр экономического развития Алексей Улюкаев в качестве альтернативы докапитализации «Газпрома», которую предложил президент России Владимир Путин. Улюкаев указывал, что за счет средств ФНБ возможно вхождение в капитал SPV.

«Сила Сибири» вполне подходит под цели финансирования за счет ФНБ: это инфраструктурный проект, направленный в том числе и на газоснабжение Дальнего Востока, говорит директор Small Letters Виталий Крюков, вряд ли из ФНБ будут выделены все необходимые средства, скорее всего, «Газпрому» придется прибегать также и к заемному финансированию.

На разработку месторождений, строительство газоперерабатывающих мощностей, трубы и доведение прокачки до 38 млрд куб. м «Газпрому» нужно больше $100 млрд, в текущих условиях этот проект неокупаемый, говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Поэтому выделение средств на него — вопрос политический, скорее всего, «Газпрому» их больше неоткуда будет взять, как он будет возвращать их, тоже непонятно.