Россия с помощью "Северного потока-2" пытается посадить Европу на "газовую иглу" - Гройсман

13:01, 06 апреля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Разговор идет о том, что это не коммерческий проект, этот проект – исключительно политический. Он будет использован Россией для того, чтобы посадить на крючок, если хотите, на "газовую иглу", всю Европу… Это оружие, которое будет использоваться против демократической Европы", - сказал глава правительства.

Также Гройсман заявил, что Украина должна сделать все, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

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