"Северный поток-2" может спровоцировать полномасштабное наступление войск РФ на Украину - Парубий

По его словам, сегодня энергетическая угроза со стороны России является не менее опасной, чем военная.

Запуск «Северного потока-2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время «круглого стола» на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента».

«Запуск «Северного потока-2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», - отметил он.

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Председатель ВР напомнил, что вчера парламент обратился к международным партнерам по поводу неприемлемости строительства «Северного потока-2».

По его словам, на сегодняшний день энергетическая угроза со стороны России не менее опасна, чем военная.

«Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», - подчеркнул спикер.

Парубий добавил, что Россия хочет использовать «энергетический шантаж» для влияния на политические процессы, в частности в странах Европы.

Он отметил, что Украина знает такие подходы, потому что «пережила не одну энергетическую атаку от РФ».

По его словам, Путин не только манипулировал ценой на газ, а «коррумпируя украинское руководство, пытался осуществить полный контроль над политикой Украины».

Парубий отметил, что такими же методами он хочет действовать и в Европе, и эту угрозу «понимают не только в Украине».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 5 апреля призвала международное сообщество сделать все возможное для запрещения строительства газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никак не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.