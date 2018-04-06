"Северный поток-2" может спровоцировать полномасштабное наступление войск РФ на Украину - Парубий

13:51, 06 апреля 2018
Энергетика
2289
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время «круглого стола» на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента».

«Запуск «Северного потока-2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», - отметил он.

Читайте такжеДепутат Европарламента: цель проекта "Северный поток-2" - разделить Европу

Председатель ВР напомнил, что вчера парламент обратился к международным партнерам по поводу неприемлемости строительства «Северного потока-2».

По его словам, на сегодняшний день энергетическая угроза со стороны России не менее опасна, чем военная.

«Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», - подчеркнул спикер.

Парубий добавил, что Россия хочет использовать «энергетический шантаж» для влияния на политические процессы, в частности в странах Европы.

Он отметил, что Украина знает такие подходы, потому что «пережила не одну энергетическую атаку от РФ».

По его словам, Путин не только манипулировал ценой на газ, а «коррумпируя украинское руководство, пытался осуществить полный контроль над политикой Украины».

Парубий отметил, что такими же методами он хочет действовать и в Европе, и эту угрозу «понимают не только в Украине».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 5 апреля призвала международное сообщество сделать все возможное для запрещения строительства газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никак не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#Россия#Северный поток-2