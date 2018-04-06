Еврокомиссия обещает поддерживать Украину для выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража

14:19, 06 апреля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

«Мы будем поддерживать Украину для выполнения решений Стокгольмского арбитража... Мы будем просить обе стороны («Нафтогаз» и «Газпром» - УНИАН) придерживаться решений арбитража», - сказал он.

Также он добавил, что Еврокомиссия будет поддерживать проведение трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и РФ.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решения арбитража.

В апреле 2018 года «Нафтогаз» планирует начать процесс взыскания с «Газпрома» суммы обязательств. «Нафтогаз» может это сделать путем ареста активов российской компании, которые находиться в станах ЕС. Ранее главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко говорил, что это «достаточно легко сделать».

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#Стокгольмский арбитраж